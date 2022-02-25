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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Нацбанк отозвал лицензии у украинских "дочек" Сбербанка и ВЭБа

Нацбанк отозвал лицензии у украинских "дочек" Сбербанка и ВЭБа
Фото: Marco Secchi/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Украина (НБУ) отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АО "Международный резервный банк" (ранее АО "Сбербанк") и "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит ПАО "Сбербанк России" и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", сообщается на сайте регулятора.

НБУ отмечает, что Российская Федерация является акционером и собственником 50,000000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Следовательно, их дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и ее руководства.

Решение принято правлением Национального банка единогласно 25 февраля 2022 года на основании постановления НБУ от 24 февраля 2022 г. № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения".

Как сообщалось, 2017 году решением Совета национальной безопасности и обороны на АО "Международный резервный банк" и ПАО "Проминвестбанк" были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц структур.

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