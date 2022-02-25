"Дочка" Сбербанка в Чехии остановила работу отделений после нападений

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Sberbank Czech Republic (дочерний банк Сбербанка России в Чехии) приостановил работу отделений в рамках мер безопасности, сообщила пресс-служба материнской кредитной организации.

За последние два дня в разных городах страны, в том числе Праги, были случаи нападения на сотрудников банка, объяснили в пресс-службе.

Пока услуги банка доступны исключительно через онлайн сервисы.

На сайте дочернего чешского банка также говорится, что он был вынужден закрыть отделение по соображениям безопасности.

Кроме того, банк снизил лимит платежей по картам для одного клиента до 10 тысяч чешских крон (чуть больше $450) в день.

24 февраля США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они в сообщении американского Минфина блокирующим не названы. Ограничения введены из-за российской военной операции на Украине.