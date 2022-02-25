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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Глава дипломатии ЕС подтвердил введение санкций против Путина и Лаврова

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз принял решение ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за ситуации вокруг Украины, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня мы внесли в (санкционные - ИФ) списки президента Путина и министра Лаврова", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Он отметил, что в списки также попала еще группа членов Госдумы РФ, которые поддерживали на голосовании действия РФ на Украине.

ЕС также ввел санкции против некоторых лиц в Белоруссии, которые поддерживали военную операцию РФ на Украине.

Позже санкционный список должен опубликовать Официальный журнал ЕС. Дата и время публикации пока неизвестны.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЕС Жозеп Боррель Владимир Путин Сергей Лавров

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