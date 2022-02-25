Госдеп заявил об отсутствии у США планов вводить санкции против нефтяного сектора РФ

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США не планируют вводить в дальнейшем санкции против российского нефтяного сектора, заявил в пятницу советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Санкции не коснутся нефтяного сектора", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Хохштейн указал, что в случае введения санкций против "российского энергетического истеблишмента, цены подскочат".

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России. В частности, США объявили о санкциях против российских банков, об ограничениях для российской элиты и об экспортных ограничениях.