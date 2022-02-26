В Белоруссии признан экстремистским сайт издания "Хартия 97"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии признаны экстремистскими материалами сайты изданий "Хартия 97", "Радыё Рацыя" и независимого профсоюза "РЭП", сообщила Генпрокуратура республики.

Также признана экстремистской информационная продукция сообщества "Наш Брест" во "ВКонтакте".

"Хартия 97" получила свое название от декларации по защите национальной культуры, озвученной 10 ноября 1997 года, автором которой был Владимир Мацкевич. Философ и методолог Владимир Мацкевич находится под арестом с 4 августа 2021 года. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК ). Сам Мацкевич считает, что его преследуют за мыслепреступление.

"Радыё Рацыя" - радиостанция, базирующаяся в Белостоке, финансируемая МИД Польши и вещающая на территории Восточной Польши и Западной Белоруссии. Она транслирует информацию о политических событиях, общественной, экономической и культурной жизни в Белоруссии, Польше и других странах. 6 сентября 2021 года Мининформ заблокировал доступ к сайту станции.

Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности был образован в ноябре 1990 года. В феврале и июле 2021 силовые структуры провели обыск в минском офисе организации.