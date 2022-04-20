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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

Правозащитники потеряли связь с 14 белорусскими профсоюзными активистами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии после обысков во вторник 14 лидеров и активистов независимых профсоюзов не выходят на связь, сообщили в правозащитном центре "Весна".

Там уточнили, что это лидеры и актив Белорусского конгресса демократических профсоюзов. В БКДП входят Свободный профсоюз металлистов, Свободный профсоюз "Беларуськалия", независимый профсоюз Радиоэлектронной промышленности (РЭП).

По информации "Весны", в СИЗО КГБ находятся четыре активиста, в том числе Сергей Антусевич (бывший работник "Гродно Азот", вице-председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов) и Геннадий Федынич (лидер Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП)).

Где еще пятеро задержанных, неизвестно. Про еще семерых неясно, задержаны они или нет.

Еще одного человека - зампредседателя Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Игоря Комлика отпустили ночью 20 апреля после допроса в СК. "У него был адвокат", - проинформировали правозащитники.

Белоруссия КГБ БКДП Весна
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