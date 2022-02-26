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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

ЛНР сообщила, что ВСУ в течение суток девять раз обстреляли ее территорию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Количество ударов по территории Луганской народной республики со стороны украинских военных за минувшие сутки снизилось более чем втрое, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном цен ре по контролю и координации (СЦКК).

"За сутки ВСУ произвели 9 обстрелов по 7 населенным пунктам ЛНР. При обстрела поселка Донецкий погибли два местных жителя", - сказали в представительстве.

В результате обстрелов повреждено 5 домостроений.

Накануне сообщалось о 33 обстрелах ЛНР с украинской стороны. Таким образом, количество обстрелов уменьшилось более чем втрое.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина

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