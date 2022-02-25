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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

В ЛНР заявили о 33 обстрелах украинскими военными жилых районов за сутки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 жилых домов, в том числе два многоквартирных, получили повреждения в результате обстрелов с украинской стороны за прошедшие сутки, сообщил заместитель руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.

"Только за вчерашний день мы зафиксировали 33 обстрела жилых районов нашей Республики. В результате получил повреждения 21 жилой дом мирных граждан, в том числе 2 многоквартирных", - сказал Иванов журналистам в пятницу.

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