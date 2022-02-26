"Роскосмос" сообщил о проработке вопроса с выездом россиян из Французской Гвианы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - После приостановки пусков российских ракет "Союз" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза решается вопрос о выезде граждан РФ из Французской Гвианы, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

Как говорится в сообщении, в настоящее время во Французской Гвиане находится 87 россиян.

Отмечается, что речь идет о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Ранее в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация отзывает своих специалистов с космодрома Куру и приостанавливает запуски ракет "Союз" с этой площадки в ответ на санкции Евросоюза.