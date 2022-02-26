"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

Старая стартовая площадка в Куру. Архивное фото Фото: Patrick Aventurier/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" отзывает своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и приостанавливает запуски ракет "Союз" с этой площадки в ответ на санкции Евросоюза, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы", - написал Рогозин в своем телеграм-канале в субботу утром.

Европейский Союз ночью ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в ответ на военную операцию России на Украине. Кроме того, санкции ЕС также включают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий для космической и авиационной промышленности, оказание технической помощи и других услуг, касающихся этой продукции.

За 15 лет сотрудничества "Роскомоса" и ЕКА по космодрому, с космодрома в Куру было осуществлено 27 пусков ракет-носителей "Союз".

Следующий старт российской ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане был назначен на 6 апреля 2022 года. Согласно данным на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR), ракета "Союз-СТ-Б" должна стартовать с двумя космическими аппаратами Galileo-FOC FM25 и Galileo-FOC FM26.