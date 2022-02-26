Макрон предрек затяжной конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что ситуация, складывающаяся сейчас на Украине, к норме вернется нескоро.

"Эта война продлится, следует готовиться к длительному конфликту", - сказал он французским журналистам в Париже в субботу.

При этом французский президент отметил, что кризис повлечет за собой "определенные экономические последствия", в том числе и для Франции, в частности, для сельскохозяйственной отрасли.