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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что ситуация, складывающаяся сейчас на Украине, к норме вернется нескоро.

"Эта война продлится, следует готовиться к длительному конфликту", - сказал он французским журналистам в Париже в субботу.

При этом французский президент отметил, что кризис повлечет за собой "определенные экономические последствия", в том числе и для Франции, в частности, для сельскохозяйственной отрасли.

Военная операция на Украине. Хроника

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