Макрон планирует ужесточать санкции против РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон будет усиливать санкции против РФ, в том числе, на национальном уровне, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент решил усиливать экономические и финансовые санкции, координируясь с европейцами и с США", - заявили в администрации французского лидера.

Кроме того, Макрон решил "принимать меры на национальном уровне, замораживая активы ряда российских физлиц".

В Елисейским дворце подтвердили и планы обсудить на уровне ЕС меры по ограничению доступа РФ к системе SWIFT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что ситуация, складывающаяся сейчас на Украине, к норме вернется нескоро. При этом французский президент отметил, что кризис повлечет за собой "определенные экономические последствия", в том числе и для Франции, в частности, для сельскохозяйственной отрасли.