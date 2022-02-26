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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Самолету Володина не дали разрешение на пролет над Швецией и Финляндией

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Самолет специального летного отряда "Россия", на котором официальная делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным возвращался с Кубы, не получил разрешение для пролета над Швецией и Финляндией, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В итоге борт делал крюк, заходя на территорию России сильно через север", - сказал "Интерфаксу" в субботу Слуцкий.

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Глава комитета также летел этим бортом. Слуцкий отметил, что члены российской делегации, в которую входили также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"), первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За Правду" Олег Нилов, председатель комитета по развитию гражданского общества Госдумы Ольга Тимофеева спокойно оценивали обстановку в полете. Сам Слуцкий входит во фракцию ЛДПР.

Корреспондент "Интерфакса", освещавший визит делегации, отмечает, что самолёт Ил-96 вылетел в Москву из аэропорта Гаваны поздно вечером 24 числа по кубинскому времени. Именно здесь борт был дозаправлен.

Перед этим он также из Гаваны совершил вылет в столицу Никарагуа, где спикер Вячеслав Володин провёл ряд встреч и выступил в парламенте страны. Если бы самолет не успел дозаправиться на Кубе, то события, повлекшее удлинение воздушного пути этого рейса, могли бы завершиться по-другому. Об этом также говорят те, кто летел этим самолетом.

В итоге, зайдя на территорию России через Мурманск, самолёт приземлился во "Внуково-2".

Вячеслав Володин Швеция Финляндия

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