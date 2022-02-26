Спикер Госдумы заявил, что Зеленский уехал из Киева во Львов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Верховной Рады заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева и находится во Львове.

"Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

По словам Володина, информация исходит от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве.

"Их для встречи пригласили во Львов", - написал спикер.

Володин добавил, что видео в соцсетях Зеленского из Киева были записаны заранее.