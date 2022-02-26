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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Австралии приостановили вещание RT

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Австралийский спутниковый оператор Foxtel сообщил, что приостанавливает вещание в стране телеканала RT.

"В связи с обеспокоенностью ситуацией на Украине Foxtel приостанавливает вещание канала в рамках услуг Foxtel и FLASH", - говорится в сообщении оператора, которое приводит RT.

В сообщении телеканала сказано, что "накануне финский телекоммуникационный оператор Elisa решил убрать из пакета программ телеканал RT в знак "поддержки Украины".

В RT напомнили, что "также Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии предписал прекратить трансляцию ряда российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг".

Австралия Foxtel RT

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