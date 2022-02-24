RT сообщил о DDos-атаках на свои ресурсы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - RT сообщает о кибератаках на свои ресурсы, которые ведутся уже около шести часов.

"На сайты RT c вечера четверга, 24 февраля ведутся DDoS-атаки. По имеющимся данным, атаки начались с 17:00 мск и продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении в телеграм-канале "RT на русском".

Утверждается, что порядка 27% адресов, с которых совершаются DDoS-атаки, расположено в США.

Ранее Украина обвинила Россию в DDоS-атаке на правительственные сайты.