ФСБ сообщила о ранении российского пограничника при стрельбе со стороны Украины

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий ВСУ расстрелян украинскими националистами при попытке уйти в РФ на границе в минувшую пятницу, ранение получил сотрудник российской погранслужбы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"25 февраля т.г. представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", - сообщили в ФСБ.

"В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", - заявили в спецслужбе.