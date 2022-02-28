Из белгородского села Журавлевка эвакуировали уже больше 100 человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на оперативном совещании, что из села Журавлевка, расположенного у границы с Украиной, в Белгород временно вывезли уже больше 100 человек. 25 февраля он говорил, что жителям села стали предлагать его временно покинуть после некоего инцидента.

По его словам, эвакуированные размещены в комфортных условиях. Он выразил надежду, что они скоро смогут вернуться домой.

Как уточнил "Интерфаксу" мэр Белгорода Антон Иванов, всего из Журавлевки прибыли 102 человека: 67 размещены в гостинице "Амакс", 35 - в гостинице "Белгород".

На 25 февраля сообщалось, что Журавлевки вывезли только две семьи.

В связи с событиями на Украине ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области работают в усиленном режиме. На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа, проводятся антитеррористические мероприятия.

У границы с Украиной с начала российской военной операции в результате обстрелов были повреждены семь домов белгородцев. Никто не погиб. В СК сообщали, что были ранены двое взрослых и один ребенок. По факту обстрелов СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Белгородский аэропорт не работает по решению Росавиации, все остальные транспортные узлы работают в штатном режиме. Запущен дополнительный поезд в Москву.

24 февраля Гладков заявил, что дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в регион. Он призвал жителей не поддаваться панике и заверил, что голод и всеобщая мобилизация людям не грозит.