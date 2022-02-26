Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стартовала техническая подготовка к принятию решения об отключении российских банков от системы SWIFT.

"SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции", - написал Кулеба в Facebook.

Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил о недостаточности экономических санкций западных государств против России.

"Следовало бы договориться, например, об отключении российских банков от международной платежной системы SWIFT. Это принесет боль и Западу, но эту боль нужно претерпеть. Боль украинцев сильнее", - отметил сказал Карис в субботу на митинге в Таллине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не планирует отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом 25 февраля сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок. "Отключение от этой системы будет значить, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это звучит незначительно, не сможет сделать перевод", - пояснила тогда министр.

Владимир Зеленский призвал Германию и Венгрию поддержать решение об отключении РФ от SWIFT. "Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу", - подчеркнул глава государства.