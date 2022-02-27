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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

ЕС и США решили исключить из SWIFT попавшие под санкции российские банки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании договорились исключить из SWIFT российские банки, попавшие под санкции, и, при необходимости, другие банки из РФ, санкции будут приняты вечером в субботу, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

"Так, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Таким образом, эти институты должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность", - заявил Хебештрайт.

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