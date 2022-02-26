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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

В городе Ровеньки в ЛНР на нефтебазе загорелись 200 тонн дизельного топлива

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на нефтебазе в подконтрольном Луганской народной республике городе Ровеньки, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тон дизельного топлива", - говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что по предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.

ЛНР Ровеньки

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