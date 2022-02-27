Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ракетного удара по нефтебазе в ЛНР

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют обстоятельства подрыва украинскими военными нефтебазы в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), сообщает в воскресенье сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"В результате ракетного удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР - ИФ) произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", - говорится в сообщении.

Также, по данным СКР, глава ведомства "указал подчиненным на необходимость фиксации серьезных нарушений норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, в частности разрушения жилищ и населенных пунктов".

"Так, в настоящее время ВС Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева", - говорится в сообщении.

Особое внимание подчиненных, отметили в ведомстве, Бастрыкин "обратил на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории".

СКР ЛНР Александр Бастрыкин

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст

ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 февраля

Рогозин заявил, что в ближайшей перспективе от санкций в сфере космоса пострадают их инициаторы

Рогозин заявил, что в ближайшей перспективе от санкций в сфере космоса пострадают их инициаторы

НСПК пояснила, как будут работать карты Mastercard и Visa "санкционных" банков РФ

Что произошло за день: суббота, 26 февраля

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС

ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостановят свое членство в ЕВС

РФ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши, Чехии

В Ростовской области зафиксировали стрельбу и попадание трех мин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код