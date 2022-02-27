Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ракетного удара по нефтебазе в ЛНР

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют обстоятельства подрыва украинскими военными нефтебазы в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), сообщает в воскресенье сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"В результате ракетного удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР - ИФ) произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", - говорится в сообщении.

Также, по данным СКР, глава ведомства "указал подчиненным на необходимость фиксации серьезных нарушений норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, в частности разрушения жилищ и населенных пунктов".

"Так, в настоящее время ВС Украины разместили военную технику на территории жилых кварталов Киева", - говорится в сообщении.

Особое внимание подчиненных, отметили в ведомстве, Бастрыкин "обратил на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории".