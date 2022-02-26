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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

В ДНР сообщили о гибели 12 мирных жителей за десять дней из-за обстрелов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Более 600 обстрелов территории ДНР зафиксировали за последние десять дней, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, за указанный период погибли 12 мирных жителей, еще 33 пострадали, среди них подросток.

"За 10 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 611 фактов ведения огня. Всего противником выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"", - говорится в сообщении, распространенном в субботу представительством ДНР в СЦКК.

ДНР СЦКК

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