Лукашенко и Макрон обсудили события на Украине и европейскую безопасность

Лукашенко заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса возможны в любое время и в любом месте Белоруссии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу обсудили будущее Европы, украинский конфликт, белорусско-российские отношения и возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия.

"Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20-ти минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт. Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России", - сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может", - говорится в сообщении.

Стороны коснулись возможных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Лукашенко заявил, что переговоры возможны в любое время, в любом месте Белоруссии.

Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.