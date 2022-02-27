В Белоруссии пройдет референдум по изменению Конституции страны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии в воскресенье состоится референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Соответствующий указ был подписан президентом страны Александром Лукашенко 20 января.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции. Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря.

Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии проходило 22-26 февраля.

Всего в Белоруссии образовано 5 тыс. 510 участков для голосования. Участки для голосования за рубежом не создавались из-за, как пояснили ранее в МИД Белоруссии, незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете, недостатка персонала в дипмиссиях, чтобы обеспечить работу участков, а также в связи с эпидобстановкой.

При ЦИК Белоруссии аккредитованы более 44 тыс. национальных наблюдателей и 131 международный наблюдатель (116 от СНГ, а также представители Центризбиркомов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Шанхайской организации сотрудничества).