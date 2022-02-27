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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

В Минске опровергли сообщения об отправке белорусских военных на Украину

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Белоруссии в воскресенье опровергли сообщения об отправке военных белорусской армии на Украину.

"Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады, вопреки всем фейкам от экстремистских телеграм-каналов об отправке их в Украину, активно принимают участие в республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию", - говорится в сообщении Минобороны.

В телеграм-канале ведомства также опубликованы фотографии военных, голосующих на референдуме по изменению Конституции страны.

В воскресенье - основной день голосования на референдуме. Явка на досрочном голосовании составила 42,93%.

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие свыше половины внесенных в списки избирателей. Решение считается принятым, если за него проголосуют более половины избирателей.

Белоруссия Украина

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