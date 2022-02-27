Российские военные уничтожили 975 объект военной инфраструктуры Украины

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские Вооружённые силы уничтожили 975 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"К настоящему времени российскими Вооружёнными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он сообщил, что сбиты 8 боевых самолётов и семь вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У".

"Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолётов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.