Минобороны РФ сообщило о полной блокировке Херсона и Бердянска на Украине

Бердянский морской порт Фото: EPA-EFE/IRINA GORBASYOVA

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ (также находится в Херсонской области Украины), заявил Конашенков на брифинге.

В минувшую пятницу Конашенков сообщал, что российские военные заблокировали Киев с западной стороны.

В Минобороны РФ также заявляли, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.