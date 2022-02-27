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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Минобороны РФ сообщило о полной блокировке Херсона и Бердянска на Украине

Минобороны РФ сообщило о полной блокировке Херсона и Бердянска на Украине
Бердянский морской порт
Фото: EPA-EFE/IRINA GORBASYOVA

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ полностью блокировали города Херсон и Бердянск на Украине, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ (также находится в Херсонской области Украины), заявил Конашенков на брифинге.

В минувшую пятницу Конашенков сообщал, что российские военные заблокировали Киев с западной стороны.

В Минобороны РФ также заявляли, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ВС РФ Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков

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