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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Российскую Федерацию надо лишить права голоса в Совете Безопасности ООН.

"(...) Мир должен прийти к лишению России права голоса в Совбезе ООН", - сказал Зеленский, обращаясь к гражданам Украины в воскресенье.

26 февраля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию США и ряда стран по ситуации на Украине. Документ осуждал военную операцию ВС РФ в стране. За этот проект проголосовали 11 участников, воздержались Индия, Китай, Арабские Эмираты.

Сейчас Россия имеет право вето в Совбезе ООН наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Владимир Зеленский

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