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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Зеленский заявил, что Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге

Зеленский заявил, что Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания уже на следующей неделе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", - написал Зеленский в твиттере в воскресенье. По его словам, Киев также просит суд немедленно приказать РФ прекратить спецоперацию на Украине.

В середине февраля президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящие в Донбассе события. "На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии. "По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе - это и есть геноцид", - отметил Путин.

24 февраля российский президент заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - сообщил Путин.

ООН Владимир Зеленский Украина Гаага

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