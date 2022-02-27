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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Глава МИД Британии заявила, что эффект от санкций против РФ проявится не сразу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что эффект от санкций на экономику России будет не быстрым.

"(Ограничительные меры - ИФ) потребуют времени, чтобы оказать влияние и подорвать российскую экономику", - заявила она телеканалу Sky News в воскресенье.

"Я опасаюсь, что это не произойдет очень быстро. Нам нужно быть подготовленными к очень долгому пути", - пояснила она.

Она также выразила мнение, что нынешняя ситуация на Украине может продлиться годы.

Кроме того, Трасс утверждает, что санкции Запада против РФ направлены на ослабление российской военной мощи, ее слова приводит агентство Bloomberg. Также глава МИД Британии выразила недоверие в связи с предпринимаемыми Россией попытками вести переговоры с Украиной.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.

Великобритания Лиз Трасс Украина

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