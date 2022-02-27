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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Великобритания предложила странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Страны G7 должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из России, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Нам следует согласовать это с партнерами по G7, так как мы не можем сделать это одни. Мы должны сокращать (эти лимиты - ИФ) со временем", - сказала она в эфире Sky News. По ее словам, сейчас Великобритания прорабатывает вопросы сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами по G7.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс. Британское правительство подготовило список из более чем ста российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня.

"Мы будет накладывать санкции на их частные самолеты, их недвижимость и другую собственность. Скрыться будет негде", - цитирует Трасс Financial Times.

Ранее в воскресенье Трасс заявила, что эффект от санкций на экономику России будет не быстрым.

газ нефть Великобритания G7

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