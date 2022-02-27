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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Украина закроет с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией

Украина закроет с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией
Фото: Sofia Bobok/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины утвердил распоряжение "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля" в связи с ситуацией в республике и введением военного положения в стране, сообщает государственная пограничная служба Украины.

"В частности, с 00:00 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдавской границы (Приднестровье)", - отмечается в сообщении.

Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов.

В то же время будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию страны.

Украина

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