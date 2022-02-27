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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Минобороны РФ сообщило о применении армией Украины фосфорных боеприпасов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило о применении украинской армией запрещенных ООН фосфорных боеприпасов в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель.

"Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "используются 122-мм снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град", еще советского производства".

Как отметил Конашенков, применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Киев Минобороны РФ Игорь Конашенков

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