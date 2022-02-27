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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Трое граждан Азербайджана были убиты при попытке выехать с Украины

Еще один был застрелен в центре Харькова по пути в магазин

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Азербайджана на Украине раскрыло обстоятельства гибели четырех своих сограждан в воскресенье.

По информации дипломатов, 27 февраля около 02:00 колонна из 8 автомобилей азербайджанцев, пытавшихся самостоятельно выехать из Одесской области в Молдавию, была обстреляна из огнестрельного оружия неизвестными на блокпосту Кучурган вблизи непризнанного Приднестровья.

Жертвами обстрела стали трое граждан Азербайджана - Исмаилов Неймат, 1976 года рождения, Исмаилов Рагим, 1966 года рождения, и Исмаилов Габиль, 1995 года рождения.

По информации родственников погибших, еще четыре азербайджанца были ранены.

На место происшествия прибыла украинская полиция, тела были направлены в морг, пострадавшие госпитализированы. "Состояние пострадавших оценивают как хорошее", - отметили в посольстве.

27 февраля около 9 часов утра гражданин Азербайджана Гошгар Мамедов, 1987 года рождения, был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова, когда вышел из дома на улицу, чтобы купить воду, добавили в посольстве.

Дипломаты обещают при первой же возможности отправить тела погибших в Азербайджан.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Азербайджан Молдавия Приднестровье Харьков

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