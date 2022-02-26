Кадыров заявил, что чеченцы не понесли потерь в спецоперации на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бойцы чеченской Росгвардии, находящиеся в рамках спецоперации на Украине, не понесли ни одной потери, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Некоторые говорят, что чеченцы сдаются, некоторые говорят, что много убито наших бойцов. Я вам официально заявляю – на сию минуту, у нас нет ни одной потери, ни одного раненого человека, нет ни одной царапины. Ни один человек даже не заболел насморком", - заявил он в размещенном в телегам-канале видеообращении.

"Есть хорошие показатели, результаты. Наши бойцы национальной гвардии забрали оперативную бригаду нацгвардии Украины. Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия. Три раза были боестолкновения, но без потерь. Мы забрали этот объект бригады", - сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что одна из важнейших задач военнослужащих, участвующих в российской спецоперации на Украине, это обеспечить безопасность населения и не допустить разрушения городов.

"У нас нет желания воевать против Украины и украинского народа. Мы против тех, кто убивал нас и кто хочет убивать нас. У нас есть позиция – это безопасность нашего государства и народа. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на России. <...> Не думайте, что чеченцы или русские не любят вас. Мы все любим вас. Мы не хотим войны", - заявил Кадыров.

Ранее он также опубликовал сообщение, в котором отмечал, что более 12 тысяч чеченских бойцов выразили желание отправиться на добровольной основе на Украину.

"Кстати говоря, по ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб", - написал Кадыров.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.