ЕКА отказалось от переговоров с Роскосмосом по санкциям и сотрудничеству

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство сообщило "Роскосмосу" об отказе от запланированной на понедельник телеконференции по вопросу санкций и дальнейшему сотрудничеству, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Европейское космическое агентство проинформировало "Роскосмос" об отказе от проведения в понедельник инициированной ранее европейской стороной телеконференции между генеральными директорами двух ведомств - Йозефом Ашбахером и Дмитрием Рогозиным", - сообщил собеседник агентства.

О планах проведения телеконференции накануне сообщил Рогозин. Она должна была быть посвящена теме санкций и дальнейшего сотрудничества.

Ранее о введении санкций за военную операцию РФ на Украине в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

По данным "Роскосмоса", в настоящее время прорабатывается вопрос о выезде 87 граждан РФ из Французской Гвианы. Речь идет о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.