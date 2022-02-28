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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Великобритания задумалась о запрете судам РФ заходить в британские порты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничения доступа российских судов в британские порты, сообщает The Guardian.

"Мы осведомлены об опасениях по поводу того, что суда, связанные с Россией, могут причалить в Великобритании, и мы быстро работаем над изучением ряда мер по ограничению доступа для них", - цитирует издание официального представителя правительства Великобритании.

"Мы уже обсуждаем этот вопрос с правительством Шотландии, и рассматриваемые санкции являются частью более широкого пакета, разрабатываемого правительством Великобритании", - добавил он.

Как сообщает газета, нефтяной танкер NS Champion, оператором которого является "Совкомфлот", должен во вторник причалить к нефтяному терминалу Flotta на Оркнейских островах (Шотландия).

Отмечается, что в настоящее время судну нельзя отказать в разрешении на швартовку.

"Мы связаны нашими юридическими обязательствами принять судно до тех пор, пока правительство Великобритании не скажет нам об обратном", - заявил изданию официальный представитель совета Оркнейских островов.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Россия Шотландия NS Champion Совкомфлот

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