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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Великобритания вслед за ЕС введет санкции против Центробанка РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании объявили в понедельник о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка.

Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ на Украине, нацелив санкции против Центробанка России.

Отмечается, что это решение было принято в координации с США и ЕС, чтобы не допустить размещения Центробанком РФ валютных резервов, что может "подорвать эффект от санкций, введенных нами и нашими союзниками".

Согласно заявлению, правительство Великобритании незамедлительно предпримет шаги, чтобы запретить британским физлицам и юрлицам "совершать финансовые транзакции с участием ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ".

Кроме того, указывается, что власти Великобритании намерены на этой неделе принять решение о дополнительных ограничительных мерах вместе со своими международными партнерами.

Ранее сообщалось, что ЕС окончательно утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ.

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Ранее Банк России на фоне информации о беспрецедентных санкциях в отношении российского финансового сектора, включая угрозу отключения от системы SWIFT и замораживания активов самого Центробанка, заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

Великобритания ЕС ЦБ РФ

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