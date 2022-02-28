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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Переговоры России и Украины начинаются

Переговоры России и Украины начинаются
Фото: Александр Кряжев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии начинаются переговоры представителей делегаций России и Украины, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

В состав российской делегации вошли представители МИД, министерства обороны, администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.

В состав украинской делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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