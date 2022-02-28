Jerusalem Post сообщила, что Абрамович помогает в переговорах РФ и Украины

Бизнесмен Роман Абрамович Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Абрамович в Белоруссии помогает переговорному процессу между Украиной и Россией по запросу украинской стороны, пишет газета The Jerusalem Post.

По информации издания, "Абрамович по запросу Украины находится сейчас в Белоруссии и помогает в переговорах между Россией и Украиной".

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отказался комментировать газете информацию о предполагаемой роли Абрамовича в переговорном процессе, однако заявил, что Украина "высоко ценит помощь любого, кто может помочь, если у него есть достаточно влияния".

Издание также сообщает, что, по словам продюсера Александра Роднянского, украинские власти связались с ним и также с другими представителями еврейского сообщества в России и попросили помощи и участия в разрешении конфликта. Роднянский заявил газете, что поговорил с Абрамовичем, и тот принял решение принять участие в усилиях по разрешению конфликта.

Переговоры между украинской и российской сторонами стартовали ранее в понедельник в Белоруссии.