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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Jerusalem Post сообщила, что Абрамович помогает в переговорах РФ и Украины

Jerusalem Post сообщила, что Абрамович помогает в переговорах РФ и Украины
Бизнесмен Роман Абрамович
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Абрамович в Белоруссии помогает переговорному процессу между Украиной и Россией по запросу украинской стороны, пишет газета The Jerusalem Post.

По информации издания, "Абрамович по запросу Украины находится сейчас в Белоруссии и помогает в переговорах между Россией и Украиной".

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отказался комментировать газете информацию о предполагаемой роли Абрамовича в переговорном процессе, однако заявил, что Украина "высоко ценит помощь любого, кто может помочь, если у него есть достаточно влияния".

Издание также сообщает, что, по словам продюсера Александра Роднянского, украинские власти связались с ним и также с другими представителями еврейского сообщества в России и попросили помощи и участия в разрешении конфликта. Роднянский заявил газете, что поговорил с Абрамовичем, и тот принял решение принять участие в усилиях по разрешению конфликта.

Переговоры между украинской и российской сторонами стартовали ранее в понедельник в Белоруссии.

Роман Абрамович Белоруссия Украина

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