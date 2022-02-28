В ЕКА сочли маловероятным запуск ExoMars в 2022 г. из-за санкций против РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

"Что касается продолжения программы ExoMars, санкции и более широкий контекст делают запуск в 2022 году очень маловероятным", - говорится в официальном сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022 г. в 17:10 по Москве с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Марс после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев – 10 июня 2023 года в 18:32.

В марте прошлого года ЕКА и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars – совместная программа ЕКА и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.