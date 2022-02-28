В NASA заявили, что продолжают работу с "Роскосмосом" в штатном режиме

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме, несмотря на ситуацию на Украине, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

"Наше взаимодействие проходит штатно, мы продолжаем наблюдать за ситуацией, наши центры управления полётом работают штатно, у нас есть вся необходимая поддержка, специалисты встречаются каждый день, чтобы быть уверенными, что наши партнёры в России работают штатно", - заявила Людерс журналистам на пресс-конференции.

"Мы продолжаем работать штатно и проводить тренировки по плану, но, естественно, мы должны продолжать следить за ситуацией", - сказала она.

Она отметила, что NASA и "Роскосмос" уже проходили через такие ситуации и преодолевали их профессионально.

По словам Людерс, в NASA понимают, что для продолжения совместной работы на Международной космической станции необходимы хорошие отношения, и специалисты американского космического ведомства продолжают следить за ситуацией.

Ранее о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

По данным "Роскосмоса", в настоящее время прорабатывается вопрос о выезде 87 граждан РФ из Французской Гвианы. Речь идет о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок "Фрегат-МТ" к предстоящему запуску, а также сотрудниках РКЦ "Прогресс" (изготовитель ракет семейства "Союз") и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Ранее в понедельник Европейское космическое агентство (ESA) заявило о полной приверженности выполнению санкций, введенных странами Европы против России. "Мы полностью выполняем санкции, введенные против России нашими государствами-членами", - говорится в заявлении агентства.

Рогозин, комментируя сообщение ESA, заявил, что агентство "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".

Также в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России.