США предписали 12 сотрудникам миссии РФ при ООН покинуть страну до 7 марта

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США предписали 12 сотрудникам миссии РФ при ООН покинуть страну до 7 марта, заявил в понедельник постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

"Я только что получил информацию, что американские власти предприняли очередные враждебные действия против российской миссии в ООН, грубо нарушив свои обязательства, как страны, где располагается штаб-квартира ООН. Нам заявлено, что 12 человек из персонала российской дипмиссии были объявлены персонами нон-грата, и они должны покинуть Штаты до 7 марта", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он отметил, что речь идет о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.

"Только что США посетили российскую миссию и передали нам ноту, которая предписывает выполнить это требование", - сказал Небензя.

Он напомнил, что российская сторона обсуждала с генсеком ООН вопрос арбитража принимающей стороны, "которая грубо нарушает свои обязательства принимающей стороны".

"Пока ничего не сделано по этому вопросу, но мне кажется, что время уже пришло", - подчеркнул Небензя.

Постпред РФ также заявил, что у него нет данных о гибели гражданских лиц в ходе боевых действий на Украине.

"Сведения о сотнях погибших гражданских - я уже говорил сегодня, что здесь очень много фейковых новостей, есть очень много фабрик, которые производят эти фейковые новости. У нас нет подтвержденных данных о потерях среди гражданских", - сказал Небензя на пресс-конференции в понедельник (цитаты приводятся в переводе телеканала "Россия-24" с английского на русский язык).

"Естественно, когда идет война, может произойти все, что угодно. Но для того, чтобы считать эти сведения достоверными, необходимо больше подтверждений, нам это сложно, потому что мы видим активную пропагандистскую кампанию против нас целой фабрики "троллей", - добавил постпред РФ.

Журналисты уточнили у постпреда РФ, считает ли он происходящее войной или же специальной операцией, на это он ответил: "я бы не стал называть это войной, потому что война подразумевает более активные военные действия, мы заявили об этом, мы настаиваем на этом: мы атакуем только военные цели на Украине, мы не нападаем на гражданскую инфраструктуру и города".

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