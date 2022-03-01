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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

США обвинили в шпионаже 12 российских дипломатов при ООН

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Джен Псаки утверждает, что 12 российских дипломатов при ООН, о высылке которых было объявлено в понедельник, якобы осуществляли "шпионскую деятельность".

"Над тем, что было сделано сегодня, работали несколько месяцев. США известили ООН и российскую миссию о начале процесса высылки 12 сотрудников разведки из российской миссии, которые (...) осуществляли шпионскую деятельность", - сказала Псаки на брифинге.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что 12 сотрудникам миссии РФ при ООН предписано до 7 марта покинуть США.

"Я только что получил информацию, что американские власти предприняли очередные враждебные действия против российской миссии в ООН, грубо нарушив свои обязательства, как страны, где располагается штаб-квартира ООН. Нам заявлено, что 12 человек из персонала российской дипмиссии были объявлены персонами нон-грата, и они должны покинуть Штаты до 7 марта", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он отметил, что речь идёт о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.

"Только что США посетили российскую миссию и передали нам ноту, которая предписывает выполнить это требование", - сказал Небензя.

Он напомнил, что российская сторона обсуждала с генсеком ООН вопрос арбитража принимающей стороны, "которая грубо нарушает свои обязательства принимающей стороны".

"Пока ничего не сделано по этому вопросу, но мне кажется, что время уже пришло", - подчеркнул Небензя

США Россия

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