Франция сообщила о готовности Запада принять дальнейшие санкции в отношении России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Европа и ее союзники готовы принять дополнительные санкции против России, сообщил телеканал BFMTV вечером в понедельник со ссылкой на Елисейский дворец.

"Будут приняты другие санкции, это приоритет", - цитирует канал президентскую канцелярию.

Это может произойти "в ближайшие дни" в связи с "неотложностью повышения цены" последствий операции России на Украине для Москвы, заявляют в Елисейском дворце, где полагают, что уже принятые санкции оказались более эффективными, чем могла ожидать российская сторона.

BFMTV отмечает, что данное заявление появилось после видеоконференции, в которой участвовали руководители Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Японии, а также представители ЕС и НАТО.

В понедельник Совет ЕС утвердил очередные индивидуальные санкции в отношении 26 россиян, среди которых высокопоставленные чиновники, военачальники, крупнейшие бизнесмены, политики и представители СМИ.