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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:29

ЕС вводит санкции против Пескова, Сечина и Токарева

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Целая группа крупнейших российских бизнесменов включена в "черный список" Евросоюза, кроме того, под санкции попал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также в "черный список" из 26 россиян попали главы "Роснефти" и "Транснефти" Игорь Сечин и Николай Токарев, а также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Последний попал в список как член совета директоров РЖД.

Заморозка активов и запрет на въезд, в частности, касается Михаила Фридмана ("Альфа-групп", доли в VEON и X5) и его партнера Петра Авена, Алишера Усманова ("Металлоинвест", "Мегафон"), Алексея Мордашова ("Северсталь", "Лента", доля в туроператоре TUI), Геннадия Тимченко (доли в "НОВАТЭКе" и "СИБУРе"), Александра Пономаренко (совладелец аэропорта "Шереметьево").

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Под санкции подпал и страховщик "СОГАЗ" (косвенная доля в VK).

Реакция

Первым включение в санкционный список прокомментировал Мордашов.

"...Хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции, - передал его слова официальный представитель. - В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине".

"Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - сказал Мордашов.

ЕС

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