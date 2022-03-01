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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:27

Законодатель США предложил конфисковывать самолеты и яхты россиян, попавших под санкции

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США Лэнс Гуден (штат Техас) предлагает меру, которая позволила бы гражданам США конфисковывать яхты и самолеты россиян, внесенных в санкционные списки.

"Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы противостоять России и поддержать Украину ", - написал Гуден в твиттере.

"Вот почему я предлагаю законопроект, позволяющий гражданам США конфисковывать яхты и самолеты россиян, попавших под санкции", - сообщил он.

Гуден хочет использовать каперские грамоты и репрессалии, которые позволяют гражданам применять подобные меры. Исключительное право выдавать каперские грамоты принадлежит Конгрессу США.

Бывший член палаты представителей Рон Пол (штат Техас) представил "Закон о каперстве и репрессалиях" в 2001 году после событий 11 сентября. Тогда он предложил Конгрессу принять аналогичные меры против Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Ранее в правительстве Франции заявили о планах конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили.

Лэнс Гуден Россия США

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