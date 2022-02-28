Франция намерена конфисковать недвижимость, яхты и автомобили российских олигархов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Франции намерено конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра финансов страны Брюно Ле Мэра.

"Мы также выявим всех граждан России с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством", - заявил министр в понедельник на встрече членов кабинета.

"Мы получим законные основания для конфискации всех этих активов", - сказал он.

Члены правительства на этой неделе будут проводить встречи с представителями французского бизнеса, чтобы "четко понять последствия этого кризиса для торговли, а также поставок компонентов и важнейших металлов", отметил Ле Мэр.

Он также сообщил, что министры финансов государств G7 проведут встречу во вторник, чтобы обсудить введение санкций в отношении России в связи с военной спецоперацией на Украине.