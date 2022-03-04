Канцлер Германии призвал к прекращению огня на Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на нынешнем этапе для урегулирования украинского кризиса наиболее срочной задачей является прекращение огня.

"Для содействия деэскалации ситуации на Украине необходимо срочно добиться прекращения огня", - заявил он в интервью телекомпании ZDF.

По его словам, ради прекращения боевых действий он готов продолжать контакты с президентами и России, и Украины.

"Я не перестану общаться не только с украинским президентом, но и с российским. Мы должны сделать все, чтобы положить конец войне", - сказал канцлер.

Он в очередной раз заявил, что НАТО не будет принимать прямое участие в конфликте, поскольку "это привело бы к резкой эскалации этой сложной ситуации".

"Вот почему сейчас не будет никаких решений, которые привели бы государства-члены НАТО к военному вовлечению в это противостояние", - пояснил Шольц.

Он сообщил, что в планы НАТО не входило размещение ракет на Украине, отметив, что у президента России Владимира Путина "были опасения" на этот счет.

"Ни у кого не было таких планов", - заявил канцлер.

В то же время поставки оружия Украине он назвал "правильным шагом" в связи "действиями России в отношении Украины".

Как сообщили германские СМИ, Берлин готов отправить на Украину ракеты советского производства, которые хранились на складах бывшей Восточной Германии. В частности, готовы к отгрузке 2,7 тыс. ЗРК "Стрела", а также 500 американских "Стингеров" и 1 тыс. единиц противотанковых комплексов.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, Федеральный совет безопасности еще не одобрил этот шаг.

Шольц сообщил, что Германия уже начала замещать часть объемов российского газа поставками из других источников.

"Мы подготовились к покупке газа где-либо еще, мы так поступали и продолжаем", - сказал он, добавив при этом, что закупки в России газа, нефти и угля продолжаются.

Канцлер подчеркнул, что решение о приостановке сертификации газопровода "Северный поток 2" является "своевременным" в качестве ответа на действия России на Украине.